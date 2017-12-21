На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО

На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО

07:00 21.12.2017
  • На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО
  • На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО
  • На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО
  • На Харківщині під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки. ФОТО

На номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Центральній у селі Малі Проходи Дергачівського району. Про подію сповістили сусіди, котрі побачили велику заграву. До місця пожежі негайно прибуло 3 пожежно-рятувальних відділення ДСНС на автоцистернах. На той момент житловий будинок палав на всій площі у 110 кв.м. Його дерев’яний дах та інші несучі конструкції під впливом вогню зруйнувалися. Також від високої температури зайнявся легковий автомобіль «ЗАЗ-968», що стояв поруч у дворі. Під час гасіння пожежі в будинку під завалами рятувальники виявили тіло господарки домоволодіння, 1942 року народження. На місці пригоди працювало 16 рятувальників і 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Харківській області

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