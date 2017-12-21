На Рівненщині у жахливому ДТП загинуло двоє людей. ФОТО

На Рівненщині у жахливому ДТП загинуло двоє людей. ФОТО

08:30 21.12.2017
  • На Рівненщині у жахливому ДТП загинуло двоє людей. ФОТО
  • На Рівненщині у жахливому ДТП загинуло двоє людей. ФОТО
  • На Рівненщині у жахливому ДТП загинуло двоє людей. ФОТО

До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів, легкового автомобіля «Geely» та буса «Mercedes Sprinter» на автодорозі Рівне-Костопіль поблизу села Стара Любомирка Костопільського району. У легковому автомобілі «Geely» затисло загиблого водія та пасажира. Співробітниками аварійно рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіла двох загиблих чоловіків. До дорожньо-транспортної пригоди було задіяно дві одиниці спецтехніки ДСНС та 9 чоловік особового складу рятувальників. Причину даної пригоди з’ясовують правоохоронці.

За матеріалами головного управління ДСНС України у Рівненській області

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