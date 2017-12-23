Краматорські поліцейські затримали грабіжника, який напав на пенсіонерку

Гаманець з грошами, який на вулиці відібрав зловмисник у 87-річної жінки, повернено власниці. Поліція Краматорська вдячна небайдужим свідкам, які вчасно повідомили про напад. «Жертву» чоловік вистежив біля магазину, звернувши увагу, що у пенсіонерки в гаманці є крупні купюри грошей. Нападник пішов за нею та із застосуванням насильства відібрав у неї гаманець. Про злочин в поліцію повідомили перехожі. Дві жительки Краматорська побачили, як чоловік напав на пенсіонерку та не залишилися байдужими. Правоохоронці прибули на місце злочину та затримали зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, раніше судимий за крадіжки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами Краматорського відділу поліції Донецької області