На Хмельниччині кіберполіція ліквідувала нелегальний канал міжнародного телефонного зв'язку

Група осіб за допомогою спеціалізованого телекомунікаційного обладнання видавала міжнародні розмови за місцеві (так званий «рефайл»). Поліцейські викрили у злочинній діяльності трьох мешканців Хмельниччини, які встигли таким чином збагатитися на 50 тисяч гривень. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області спільно з працівниками слідчого управління поліції Хмельницької області, у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 КК України, викрили групу з трьох осіб, які незаконно втрутилися в роботу електромереж операторів стільникового зв’язку. Зловмисники за допомогою спеціального обладнання приймали вхідний міжнародний телефонний трафік та перенаправляли його у внутрішню телекомунікаційну мережу мобільних операторів України. Для здійснення своєї злочинної діяльності вони використовували всесвітню мережу Інтернет, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та сім–картки національних мобільних операторів. Так, зловмисники надавали послуги міжнародної SIP–телефонії, порушуючи встановлений порядок маршрутизації міжнародного трафіку. За попередньою інформацією, таким чином протягом шести місяців зловмисники завдали збитків мобільним операторам на майже 50 тисяч гривень.

Поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки у містах Хмельницький та Кам’янець-Подільський. За результатом проведених слідчих дій вилучено персональні комп’ютери, USB–хаби, GSM модеми та більше 300 SIM–карт вітчизняних операторів мобільного зв’язку. Оскільки міжнародний телефонний трафік спрямовувався через мережу Інтернет, спеціальні пристрої забезпечували його маршрутизацію поза міжнародними центрами комутації та видавали його за місцеві телефоні розмови, підміняючи оригінальний номер абонента.

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження. За такі дії учасникам злочинної групи загрожує до шести років ув’язнення.