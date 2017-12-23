На Рівненщині п’яна матір годувала сина грудним молоком. ФОТО

Про те, що мама однорічного Івана не дбає про нього належним чином, патрульним повідомила бабуся хлопчика. Заявниця звернулася по допомогу до поліції, адже сама ніяк не могла впоратися з безвідповідальною поведінкою мами малюка. На місці патрульні виявили жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка на очах у патрульних годувала сина грудним молоком. Пізніше тест на стан сп'яніння у неї показав 4,07 проміле алкоголю. 30-річна мама Івана пояснила, що дійсно дозволила собі випити алкогольних напоїв і розслабитися, адже у неї нещодавно був день народження. Жінку разом з дитиною патрульні доставили до відділку поліції, де передали працівникам відділу ювенальної превенції. Згодом інспектори з'ясували, що малюк має проблеми зі здоров'ям, тому викликали швидку допомогу. У результаті хлопчика шпиталізували до лікарні. Надалі справою будуть займатися відповідні служби.