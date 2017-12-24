На Прикарпатті група лісників незаконно вирубувала ялинки. ФОТО

Чотири працівники лісгоспу організували «новорічний» бізнес. За винагороду надавали дозвіл на незаконніпорубки ялинок. Крім того, у додаток до дерев надавили спеціальні чипи або наліпки. Затримали зловмисників оперативники управління захисту економіки в Івано-Франківській області, слідчі обласної поліції та прокуратури.

Напередодні новорічних свят великим попитом у громадян користуються хвойні дерева. Окрім того, що державні лісгоспи розпочали реалізацію новорічних ялинок, які заздалегідь були заготовлені на спеціальних плантаціях, деякі лісники налагодили свій власний підпільний бізнес.

З метою припинення незаконної діяльності працівників лісгоспів, в наслідок якої держава зазнає чималих збитків, поліцейські проводять профілактичні заходи.

Так, оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції встановили працівників одного з районних лісових господарств, які, напередодні свят, організували несанкціоновані порубки ялинок та подальший їх продаж. У додаток до ялинок додавали самоклейні етикетки, які, у разі перевірки, повинні підтверджувати законне походження дерев.

Було встановлено причетність 4-х працівників до протиправної діяльності. А саме головного лісничогорайонного лісгоспу, лісничого та майстрів лісу кількох лісництв.

Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської місцевої прокуратури затримали зловмисників під час продажу чергової партії новорічних ялинок. Вони одержали 15 тисяч гривень хабара за «дозвіл» на порубку хвойних дерев та подальше їх вивезення.

Окрім коштів та ялинок, правоохоронці вилучили самоклейні етикетки.Як правило, номер, що зазначеній на етикетці заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.Однак, інформація, вказана на вилучених самоклейних етикетках в такій системі, відсутня.

За такою злочинною схемою затримані організували здійснення незаконних рубок майже 400 хвойних дерев. За попередніми даним сума завданих збитків становить 150 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.

Це вже другий випадок затримання працівниками територіальних підрозділів Департаменту захисту економіки Нацполіції лісників, які організували свій власний «новорічний бізнес».

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України