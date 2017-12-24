У Дніпрі патрульні виявили 5 неповнолітніх без батьківського догляду. ФОТО

Близько 3-ї години ночі до спецлінії 102 надійшов виклик – жінка у будинку на вулиці Ясеневій потребує допомоги, бо до неї у двері стукають невідомі. Патрульні прибули за вказаною адресою. На подвір’ї будинку заявниці перебувало 4 людей. Як з’ясувалося, це сусіди заявниці – місцеві мешканці. Вони розповіли поліцейським, що підозрюють доньку жінки у крадіжках. Також люди вказали охоронцям порядку на те, що в будинку проживають 5 дітей, які перебувають без догляду. Інспектори запитали у заявниці чи можна подивитися на них. 58-річна жінка дозволила їм пройти до будинку. Те, що побачили патрульні – їх вразило. В будинку був суцільний безлад та антисанітарія. Там перебували 5 неповнолітніх – 4 хлопчика та одна 11-місячна дівчинка. Найстаршому з хлопчиків – 11. На питання «де їхня мама?» дитина повідомила, що близько 10-ї години вечора вона пішла до крамниці й досі не повернулася. Усі діти були у брудному одязі, голодні. Найбільше хвилювань у поліцейських викликала найменша дитина. «Я, як мама, була вражена тим, що дитина у такому віці не сидить, - каже патрульна Оксана Білоус, - я оглянула дівчинку – вона була не лише брудна й недоглянута, на спинці у маляти вже стали з’являтися ознаки пролежнів». Поліцейські негайно викликали швидку допомогу, слідчо-оперативну групу Новокодацького відділку поліції та представника ювенальної превенції. Вони допомогли дітям зібрати деякі речі, заколихали на руках найменшеньку і передали лікарям. Ті доправили їх усіх до медзакладу. Їхня 28-річна матір на момент від’їзду так і не з’явилася.