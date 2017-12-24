На Дніпропетровщині поліцейські викрили схему збуту наркотиків

В результаті проведених заходів було затримано 11 осіб, які налагодили безконтактну схему збуту метадону та опію на територіїміст Дніпро та Кам’янське. Затримані пов’язані між собою родинними зв’язками та належать до однієї етнічної групи. Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі за участю працівників полку поліції особливого призначення провели обшуки. В результаті в квартирі 29-річної організаторки збуту наркотиків у м. Кам’янське були вилучені згортки з наркотичним засобом «метадон» вагою 15 г, ємність із залишками опію екстракційного, електронні ваги, банківські картки. За місцем мешкання іншої організаторки у м. Дніпро правоохоронці виявили ще 20 грамів метадону. За цінами «чорного ринку» вартість виявлених наркотиків становить близько 70 тисяч гривень. Вилучені наркотичні речовини та предмети направили на експертизу. Зараз поліція встановлює осіб, які постачали метадон затриманим. Також вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за статтями 307 та 309 Кримінального кодексу України.

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області