View the full image На Харківщині затримано чоловіка за пограбування бабусі. ВІДЕО

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Вночі зловмисник через вікно проник до будинку 83-річної жінки та поцупив більше 2 тисяч гривень. Зі слів потерпілої, ввечері вона лягла відпочивати та через деякий час прокинулася від скрипу дверей. Жінка вирішила, що в будинок забіглакішка. Увімкнула світло і побачила молодого хлопця, який присів у кутку. Старенька закричала. Зловмисник втік з місця скоєння злочину. За словами начальника Вовчанського відділу поліції Сергія Човпана, в ходіпроведення оперативних заходів поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 24-річний житель міста Вовчанськ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальнепокарання на строк до 8 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області