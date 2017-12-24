На Вінничині через необережність під час паління загинув чоловік. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Саїнка Чернівецького району у приватному житловому будинку виникла пожежа. До місця виклику було напралено відділення чергового караулу ДПРЧ-32 смт Чернівці. Під час проведення розвідки на місці пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат загальною площею 12 кв.м. На підлозі кімнати було виявлено тіло чоловіка. Загиблим виявився 56-річний власник домоволодіння. Вогнем знищено віконні отвори, двері та домашні речі. Ймовірна причина винекнення пожежі – необережність під час паління. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося чотири чоловіка особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Вінницькій області