На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО

На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО

16:00 24.12.2017
  • На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО
  • На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО
  • На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО

Правоохоронними органами області продовжується робота з припинення діяльності на території області заборонених законом гральних закладів. Працівниками Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). В межах вказаного провадження, у взаємодії та координації працівників прокуратури, слідчого відділу Кам’янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області та Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, 20 грудня 2017 року, у місті Кам’янці-Подільському  викрито 3 підпільних гральних заклади. У ході санкціонованих обшуків, проведених у приміщеннях, де незаконно організовано гральний бізнес, виявлено стіл для рулетки, 14 гральних автоматів, 7 одиниць комп’ютерної техніки та грошові кошти в сумі понад 14 тис. грн.

«Усі предмети і кошти, які використовувались у злочинній діяльності, вилучено», - повідомив керівник місцевої прокуратури Віталій Гриньків. На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також вживаються заходи до встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. З метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно. 

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.