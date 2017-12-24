На Хмельниччині поліція виявила підпільні гральні заклади. ФОТО

Правоохоронними органами області продовжується робота з припинення діяльності на території області заборонених законом гральних закладів. Працівниками Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). В межах вказаного провадження, у взаємодії та координації працівників прокуратури, слідчого відділу Кам’янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області та Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, 20 грудня 2017 року, у місті Кам’янці-Подільському викрито 3 підпільних гральних заклади. У ході санкціонованих обшуків, проведених у приміщеннях, де незаконно організовано гральний бізнес, виявлено стіл для рулетки, 14 гральних автоматів, 7 одиниць комп’ютерної техніки та грошові кошти в сумі понад 14 тис. грн.

«Усі предмети і кошти, які використовувались у злочинній діяльності, вилучено», - повідомив керівник місцевої прокуратури Віталій Гриньків. На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також вживаються заходи до встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. З метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області