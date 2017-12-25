На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО

На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО

23:00 25.12.2017
  • На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО
  • На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО
  • На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО
  • На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО

Двох мешканців одного з сіл Луцького району визнали винними у скоєнні розбою на відділення одного з банків. У січні 2017 року 23-річний раніше судимий чоловік  та його 20-річний несудимий спільник, прихопивши з собою перероблений зі стартового пістолет марки "Еkol", ємність з тротилом та корпус гранати "Ф-1", проникли у відділення банку у м. Луцьк. Підірвати банкомат зловмисникам не вдалося, тому вони взялися ламати його фомками, проте були викриті нарядом поліції охорони. Розбійники вчинили спротив правоохоронцям – погрожували їм гранатою, кинули у них металеву фомку. Молодший із нападників тричі вистрілив у кожного поліцейського з пістолета. Працівники поліції охорони, застосувавши табельну вогнепальну зброю, затримали зловмисників на місці вчинення злочину, обидва нападники отримали вогнепальні поранення нижніх кінцівок. Луцький міськрайонний суд визнав молодиків винними у розбої з проникненням у приміщення, погрозі вбивством та насильством працівнику правоохоронного органу у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків, придбанні, зберіганні та носінні вогнепальної зброї і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 187, ч.1 ст. 345, ч. 1 ст. 263  КК України). Кожному з них суд призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами департаменту комунікації Національної поліції України

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