На Харківщині затримано групу осіб, які скоювали крадіжки на території області. ФОТО

На Харківщині затримано групу осіб, які скоювали крадіжки на території області. ФОТО

12:00 25.12.2017
  • На Харківщині затримано групу осіб, які скоювали крадіжки на території області. ФОТО
  • На Харківщині затримано групу осіб, які скоювали крадіжки на території області. ФОТО
  • На Харківщині затримано групу осіб, які скоювали крадіжки на території області. ФОТО

Оперуповноважені Краснокутського відділення поліції викрили у злочинах двох жителів Дергачівського та жителя Харківського районів. В ході оперативних заходів були встановлені особи зловмисників. Ними виявилися 45, 33, та 34-річні громадяни, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів. Встановлено, що зловмисники викрадали продукти харчування, побутову техніку та речі з магазинів, розташованих у Харкові та районних центрахобласті. Зі слів правопорушників, викрадені речі вони збували на міських ринках. Речові докази вилучені.

Слідчі Краснокутського відділення поліції проводили досудове розслідуванняза ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі кримінальне провадження направлено до суду. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області

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