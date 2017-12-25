На Одещині затримано раніше судимого чоловіка за зберігання наркотиків. ФОТО

Чоловік, який розгулював нічним містом без документів, був доставлений до відділу поліції для встановлення особи. Однак, в ході перевірки виявилося, що він раніше був судимий і мав при собі речовини, схожі на наркотичні. У чоловіка було виявлено п'ять згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Виявлені підозрілі згортки було вилучено та направлено на експертизу. 40-річний равопорушник відмовився пояснити, що це за засіб і звідки він у нього.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вилучене направлено на проведення експертного дослідження. Згідно висновкуексперта відносно чоловіка буде прийнято рішення в установленому законом порядку. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років», - розповідає заступник начальника Ізмаїльського відділу поліції - начальник слідчого відділу підполковник поліції Наталія Старцева.

За матеріалами Ізмаїльського відділу поліції в Одеській області