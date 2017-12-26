На Полтавщині вантажівка викинула бус у поле, є загиблі та поранені. ФОТО

Близько 05:20 ранку, поблизу села Новофедорівка Чутівського району, на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення мікроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter», що рухався у напрямку Харкова, та вантажного автомобіля «MAN», що їхав у полтавському напрямку.

Після зіткнення мікроавтобус під керуванням 38-річного мешканця Сумської області з’їхав у кювет, вантажівка частково з'їхала на узбіччя та перекрила смугу руху у напрямку міста Харків.

Унаслідок аварії 2 людини (водій мікроавтобуса та 41-річна пасажир, мешканка Харківщини) з тілесними ушкодженнями доставлені до районної лікарні. Від отриманих травм водій згодом загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група, рух транспорту регулюється працівниками сектору реагування патрульної поліції Чутівського відділення. Заторів на вказаній ділянці дороги немає, проводяться заходи по ліквідуванню наслідків зіткнення.

Встановлюються всі обставини та причини автомобільної аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області