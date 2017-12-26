Під час ДТП на Рівненщині іномарка збила жінку на смерть. ФОТО

Днями, близько 20-ї години, до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Біла Криниця сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула людина.

На місці події поліцейські встановили, що 32-річний киянин, водій автомобіля "TOYOTA Camry", рухаючись у напрямку Рівного, здійснив наїзд на жінку. За попередньою інформацією, вона перетинала проїзну частину в невстановленому місці. Водій повідомив до поліції та викликав швидку. Втім, від отриманих травм 55-річна жителька села Шкарів Гощанського району померла. За результатами медичного освідування водій легковика був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на спецмайданчик Рівного.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області