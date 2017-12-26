Поліція Рівненщини встановлює особу чоловіка, який помер у лікарні. ФОТО

Поліція Рівненщини встановлює особу чоловіка, який помер у лікарні. ФОТО

08:20 26.12.2017

19 грудня у відділенні детоксикації Рівненської обласної клінічної лікарні помер невідомий чоловік.  

На виглад 50-60 років, зріст 180 сантиметрів, волосся коротке темне з сивиною, присутні вуса та борода. Ніс прямий з горбинкою, вуха прилягаючі. На лівому плечі та на лівій руці між великим і вказівним пальцями наявні татуювання.

Був одягнений: чорна шапка, чорні брюки, довга куртка піщаного кольору, чорні зимові черевики, сіра желетка.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про особу померлого, просимо повідомити за номерами телефонів 102 або 0679281028.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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