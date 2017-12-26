У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО

У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО

09:20 26.12.2017
  • У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО
  • У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО
  • У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО
  • У Гайсині, що на Вінниччині, четверо на смерть забили одного. ФОТО

У Гайсині працівники поліції затримали чотирьох підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 52-річному місцевому жителю.

Чоловіки разом вживали спиртне, посварились та побились. Під час бійки зловмисники завдали своєму товаришу смертельних ударів, після чого покинули його в будинку та втекли. 

До працівників поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевої жительки, про те що вона  виявила тіло 52-річного місцевого жителя. 

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила  тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 52-річний місцевий житель, який  тимчасово проживав у даному помешканні.

Поліцейські встановили, що напередодні у будинку він разом з товаришами розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої зловмисники завдали потерпілому удари по голові, не сумісні із життям.

Вжитими заходами поліцейські встановили учасників застілля та затримали їх. Ними виявились 42, 32 та 26-річні місцеві жителі. Один з чоловіків  вже мав проблеми із законом та неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зараз зловмисники затримані в процесуальному порядку за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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