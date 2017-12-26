У Києві чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху, тікаючи від сусіда. ФОТО

Від загибелі чоловіка врятував замет снігу, у якій він впав з висоти. Отямившись після падіння, потерпілий звернувся до консьєржа, яка викликала лікарів та поліцію.Близько 6-і ранку до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про надання медичної допомоги 31-річному мешканцю будинку. У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції.

Як повідомив начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Роман Трьомсин, по прибуттю правоохоронці оглянули місце події, опитали консьєржа та сусідів, а також поспілкувалися із лікарями «швидкої». Головного фігуранта поліцейські виявили за місцем його проживання, де він відсипався після нічних розваг із алкогольними напоями.

«Попередньо встановили, що протягом ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати», - відзначив правоохоронець.

Чоловік впав у замет біля парадного, а коли отямився, знайшов консьєржа будинку та попросив викликати «швидку». Після надання першої допомоги потерпілого госпіталізували у стаціонар.

«39-річного власника квартири, де відбувалися події, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», - додав Роман Трьомсин.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві