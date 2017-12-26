ДСНС: для ліквідації наслідків ДТП на Запоріжжі знадобився автокран. ФОТО

О 09:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Мала Токмачка, Оріхівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій вантажного автомобіля МАН з’їхав у кювет, внаслідок чого автівка перевернулась. Автомобіль перевозив соняшникову олію в цистерні загальною вагою 35 т. Рятувальники за допомогою автокрану, тросів та лебідки перевернули вантажівку та відтранспортували її на безпечну ділянку проїзної частини дороги.

Постраждалих в результаті події немає. Від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 6 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області