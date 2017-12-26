На Донеччині легковик перекинув маршрутку з пасажирами, є поранені. ФОТО

На Донеччині легковик перекинув маршрутку з пасажирами, є поранені. ФОТО

18:00 26.12.2017
  • На Донеччині легковик перекинув маршрутку з пасажирами, є поранені. ФОТО
  • На Донеччині легковик перекинув маршрутку з пасажирами, є поранені. ФОТО
  • На Донеччині легковик перекинув маршрутку з пасажирами, є поранені. ФОТО

Днями, о 13:22, на телефон Служби порятунку «101» надійшло  повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автодорозі Краматорськ-Слов’янськ на Донеччині.

До місця події було негайно направлене аварійно-рятувальне відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону.

Рятувальники, що прибули за вказаною адресою, з’ясували, що дорожньо-транспортна пригода сталася в результаті зіткнення легкового автомобіля та   рейсового автобусу . На момент зіткнення в автобусі знаходилося 20 пасажирів. В результаті аварії постраждали пасажири легкового автомобіля. Жінку медиками було госпіталізовано до Слов’янської міської лікарні № 1. 

Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки. Однак на момент прибуття рятувальників, необхідності в надання допомоги не було.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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