Двоє людей загинуло п'ятеро травмованих під час ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди під колесами іншого транспортного засобу опинилися працівники слідчо-оперативної групи та відбулося зіткнення ще двох автомобілів. Один з винуватців автопригоди - втік.

25 грудня о 23:37 на лінію "102" Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими.

Під колесами автомобіля MAN на автодорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече, поблизу села Івашківці Збаразького району, загинув чоловік. Потерпілий - мешканець Тернополя, 1961 року народження. Останній вийшов на проїжджу частину дороги.

Водій вантажівки каже, що чоловік був у темному одязі, а траса міжнародного значення взагалі не освітлювалася. Свідками даної автопригоди були кермувальник та пасажири з Renault Trafic. Вони зупинилися, викликали поліцію та швидку.