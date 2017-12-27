На Буковині автомобіль врізався у стіну будівлі шкільної їдальні. ФОТО

Невідомий, керуючи іномаркою, пошкодив одну із стін навчального закладу на Сторожинеччині. Але втекти від поліцейських та залишитись безкарним порушнику не вдалося.

Вночі у стіну шкільної їдальні в’їхав автомобіль марки «Ауді» на іноземній реєстрації. Внаслідок ДТП стіна будівлі і сама автівка зазнали значних пошкоджень. Після скоєного водій одразу втік з місця події.



Завдяки професійній роботі поліцейські того ж дня розшукали винуватця. Ним виявився 26-річний житель одного з сіл району.



За попередньою інформацією, водій не дотримувався безпечного швидкісного режиму, в результаті чого, не впорався з керуванням та вилетів за межі проїжджої частини.



Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області