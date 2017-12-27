На Буковині автомобіль врізався у стіну будівлі шкільної їдальні. ФОТО

На Буковині автомобіль врізався у стіну будівлі шкільної їдальні. ФОТО

08:20 27.12.2017
  • На Буковині автомобіль врізався у стіну будівлі шкільної їдальні. ФОТО
  • На Буковині автомобіль врізався у стіну будівлі шкільної їдальні. ФОТО

Невідомий, керуючи іномаркою, пошкодив одну із стін навчального закладу на Сторожинеччині. Але втекти від поліцейських та залишитись безкарним порушнику не вдалося.

Вночі у стіну шкільної їдальні в’їхав автомобіль марки «Ауді» на іноземній реєстрації. Внаслідок ДТП стіна будівлі і сама автівка зазнали значних пошкоджень. Після скоєного водій одразу втік з місця події.

Завдяки професійній роботі поліцейські того ж дня розшукали винуватця. Ним виявився 26-річний житель одного з сіл району.

За попередньою інформацією, водій не дотримувався безпечного швидкісного режиму, в результаті чого, не впорався з керуванням та вилетів за межі проїжджої частини.

Правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям дозволили застосовувати водомети, кийки, електрошокери та світлошумові гранати?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.