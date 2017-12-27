В Ужгороді пані за кермом приїхала на ринок: троє пішоходів у лікарні. ФОТО

Напередодні на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Белінського сталася ДТП. На місце події виїхав екіпаж патрульних.

Як з’ясувала слідчо-оперативна група, рухаючись проїжджою частиною стихійного ринку, водій автомобіля «Mercedes» на іноземній реєстрації не впоралася з керуванням — і в’їхала в торгівельний ряд.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали троє пішоходів: 50-ти, 70-ти та 61-го року. Із незначними травмами їх госпіталізовано до міської лікарні.

Подію внесено до єдиного журналу єдиного обліку. Обставини справи з’ясовують слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області