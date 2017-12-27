Пасажирка бусу трагічно загинула під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

На автодорозі Р-75 «Тимкове – Балта - Криве Озеро - Первомайськ» за с. Берізки Кривоозерського району водій, керуючи автомобілем Ford Transit, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини в кювет та перевернувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 62-річного водія доставлено у лікарню, а його 52 – річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області