У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО

До Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про доставляння до медичного закладу 44-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Упродовж години оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний харків’янин.

Як було встановлено під час досудового розслідування, того вечора зловмисник разом зі своїм знайомим вживали спиртні напої.

Під час бесіди між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив свого товариша ножем у живіт. Поранений у тяжкому стані був доставлений до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області