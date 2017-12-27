У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
До Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про доставляння до медичного закладу 44-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Упродовж години оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний харків’янин.
Як було встановлено під час досудового розслідування, того вечора зловмисник разом зі своїм знайомим вживали спиртні напої.
Під час бесіди між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив свого товариша ножем у живіт. Поранений у тяжкому стані був доставлений до лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області