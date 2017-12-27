Двоє людей загинули під час кошмарної ДТП на Львівщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:15 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород по вулиці Завокзальній у селі Ваньовичі, Самбірського району

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат Б5», 33-річний мешканець міста Самбір, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Пасат Б7» під керуванням 51-річного жителя міста Турка.

Від отриманих травм водій «Б5» та його пасажирка, 27-річна мешканка Самбора, померли на місці події. Ще один пасажир «Б5», 32-річний житель Самбора, а також водій «Б7» отримали тілесні ушкодження і були доставлені у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

за матеріалами Юлії Бури