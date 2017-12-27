На Донеччині тіла двох загиблих чоловіків пролежали в будинку кілька днів. ФОТО

26 грудня об 11:00 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення від чергового Національної поліції про пожежу, що сталася 22 грудня в одному з будинків на вул. Кустанайська м. Дружківки Донецької області.

За повідомленням представника Національної поліції, на місці виникнення пожежі було виявлено тіла двох загиблих чоловіків.

Вогнем знищено ліжко та 1 кв. м підлоги. Наразі причина трагедії встановлюється відповідними фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області