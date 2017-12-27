На Донеччині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини

На Донеччині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини

18:00 27.12.2017
  • На Донеччині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини
  • На Донеччині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини
  • На Донеччині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини

27 грудня о 04:54 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Революційній у с. Райське Донецької області.

За вказаною адресою були негайно направлені чергові відділення 45-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що горіння відбувається в одноповерховому житловому будинку.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в одній з кімнат вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1982 року народження, без ознак життя. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 5:23 та ліквідувати – о 5:41.

Вогнем знищено двірні та віконні дерев’яні блоки, підлога на площі 2 кв. м, меблі та речі колишнього використання.

Від Головного управління на гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється відповідними фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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