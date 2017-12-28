У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО

У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО

03:00 28.12.2017
  • У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО
  • У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО
  • У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО
  • У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО

Близько першої години ночі правоохоронці отримали виклик «Грабіж».

На залізничному вокзалі Слов’янська патрульні знайшли чоловіка, який повідомив, що приблизно о півночі він підійшов до магазину, біля якого стояли на сходинках п'ятеро невідомих, і попросив закурити.

Один з чоловіків дав йому вогонь, а інший в цей момент повалив на землю. Після цього вони почали бити громадянина ногами.

Згідно з висновком слов'янської травматології, чоловік отримав забій м'яких тканин, перелом носа та струс мозку.

Також неподалік місця скоєння патрульні виявили чотирьох громадян ромської національності, на двох з яких вказав свідок, як на людей, що перебували під час побиття та грабування, та можуть знати зловмисників.

Цих громадян запрошено до Слов'янського відділу поліції для встановлення особи і подальшого розгляду.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська

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