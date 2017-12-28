У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО

Близько першої години ночі правоохоронці отримали виклик «Грабіж».

На залізничному вокзалі Слов’янська патрульні знайшли чоловіка, який повідомив, що приблизно о півночі він підійшов до магазину, біля якого стояли на сходинках п'ятеро невідомих, і попросив закурити.

Один з чоловіків дав йому вогонь, а інший в цей момент повалив на землю. Після цього вони почали бити громадянина ногами.