У Львові патрульні поліції оперативно затримали вуличних грабіжників. ФОТО

У Львові патрульні поліції оперативно затримали вуличних грабіжників. ФОТО

02:00 28.12.2017
  • У Львові патрульні поліції оперативно затримали вуличних грабіжників. ФОТО
  • У Львові патрульні поліції оперативно затримали вуличних грабіжників. ФОТО

Близько 22 години патрульні отримали виклик від 34-річного чоловіка, який повідомив про грабіж на вулиці Польовій.

За його словами, 6 осіб побили його та викрали у нього два мобільні телефони та 500 гривень. Патрульні спільно з працівниками поліції охорони затримали одного із ймовірних грабіжників, неподалік місця інциденту.

Йому 27 років. Інший екіпаж патрульної поліції, який теж отримав орієнтування на зловмисників, виявив ще одного 28-річного підозрюваного на сусідній вулиці і затримав його.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Заявник згодом упізнав згаданих осіб. Попередня сума збитків 3 500 гривень.

Зловмисникам загрожує відповідальність за грабіж поєднаний з насильством вчинений групою осіб.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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