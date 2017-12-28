У Львові патрульні поліції оперативно затримали вуличних грабіжників. ФОТО

Близько 22 години патрульні отримали виклик від 34-річного чоловіка, який повідомив про грабіж на вулиці Польовій.

За його словами, 6 осіб побили його та викрали у нього два мобільні телефони та 500 гривень. Патрульні спільно з працівниками поліції охорони затримали одного із ймовірних грабіжників, неподалік місця інциденту.

Йому 27 років. Інший екіпаж патрульної поліції, який теж отримав орієнтування на зловмисників, виявив ще одного 28-річного підозрюваного на сусідній вулиці і затримав його.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Заявник згодом упізнав згаданих осіб. Попередня сума збитків 3 500 гривень.

Зловмисникам загрожує відповідальність за грабіж поєднаний з насильством вчинений групою осіб.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова