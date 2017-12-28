У Києві затримані двоє за напад на охоронця та погрози поліцейським. ФОТО

Двоє чоловіків зайшли на територію будівельного майданчика, накинулися на охоронця і погрожували йому пістолетом.Один із працівників натиснув кнопку «Термінового виклику поліції», тож за кілька хвилин на місце виклику прибув наряд групи реагування Управління поліції охорони.

При появі поліцейських нападники, які перебували у стані сп’яніння, почали бігти. Однак їх наздогнали і затримали. При цьому зловмисники чинили опір поліцейським.

Неподалік від місця події поліцейські знайшли та вилучили два пістолети, які направили на експертне дослідження.

Також при поверхневому огляді одного із затриманих виявили патрони та пакетик із речовиною, схожою на наркотик.

Зловмисників - уродженців Тернопільської та Івано-франківської областей - затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Правопорушникам оголошена підозра та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві