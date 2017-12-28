На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО

На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО

11:23 28.12.2017
  • На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО
  • На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО
  • На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО
  • На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО
  • На Луганщині великокаліберний патрон вибухнув просто в руках хлопчика. ФОТО

Внаслідок вибуху у с. Гончарівка Сватівського району неповнолітній госпіталізований до лікарні з тілесним ушкодженням у вигляді травматичної ампутації правої кінцівки та травмою живота.

Вчора ввечері до Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до лікарні, з тілесним ушкодженням, госпіталізовано неповнолітнього хлопця.

Співробітники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які виїхали на місце події, встановили, що школяр, у будинку за місцем свого мешкання, отримав тілесні ушкодження від вибуху великокаліберного набою, який він намагався розпилити за допомогою частини наждачного кругу. З місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою.

Натепер хлопчику проведена операція. За словами лікарів – стан тяжкий, але загрози життю потерпілого немає.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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