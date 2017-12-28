На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО

На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО

13:00 28.12.2017
  • На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО
  • На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО
  • На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО
  • На Чернігівщині поліція затримала телефонного терориста, який мінував мости. ФОТО

Увечері на лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив про замінування в Чернігові мосту, який скоро має вибухнути.

Доки вибухотехніки обстежували всі мости в місті і біля нього, оперативники затримали «жартівника».

Після отримання службою «102» повідомлення про замінування, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та кінологи негайно були направлені обстежити всі стратегічні об’єкти.

Поліція перевірила пішохідний, автомобільні та залізничний мости через Десну, а також всі мости в обласному центрі.

Вибухових або небезпечних для життя предметів вибухотехніки не виявили.

В ході проведення спільних розшукових заходів поліцейські та співробітники СБУ в Чернігівські області встановили, що завідомо неправдиве повідомлення про замінування на канал «102» вчинив раніше судимий мешканець Чернігівського району.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) - карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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