На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку

На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку

14:00 28.12.2017
  • На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку
  • На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку
  • На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку
  • На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку
  • На Прикарпатті мікроавтобус під час ДТП на смерть збив пенсіонерку

Поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася сьогодні вдосвіта, 28 грудня, між селами Корнич та Матеївці Коломийського району.

Як наразі встановлено правоохоронцями, близько 6 години, 31-річний житель Чернівців, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz Sprinter», рухаючись дорогою сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига", в напрямку м. Чернівців, між селами Корнич та Матеївці Коломийського району вчинив наїзд на 86-річну мешканку села Перерив, яка у той час переходила дорогу у невстановленому місці.

У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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