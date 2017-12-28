У Запоріжжі патрульні вилучили зброю в одного із трьох затриманих грабіжників. ФОТО

Сьогодні вночі до патрульних звернувся громадянин із повідомленням про те, що на нього напали троє невідомих. Чоловік запам'ятав те, що один із них був одягнутий в камуфляжний одяг, саме він наносив йому тілесні ушкодження, також пояснив те, що невідомі чоловіки, відібрали пакет в якому знаходилися його особисті речі.

Запросивши потерпілого в патрульний автомобіль інспектори почали відпрацьовувати інформацію. В ході оперативних заходів патрульні виявили трьох чоловіків на бульварі Будівельників біля магазину АТБ. Заявник впізнав нападників, тож патрульні затримали ймовірних правопорушників.

Під час поверхневої перевірки інспектори в одного із підозрюваних виявили пакет з особистими речами, які належали потерпілому. Потім патрульні знайшли у чоловіка пістолет з явними ознаками переробки, котрий був споряджений шістьма патронами травматичної дії, та ніж. Чоловік відмовився пояснювати звідки у нього зброя, і для якої мети.

На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Хортицького відділку поліції.

Заборонені речі вилучили у присутності двох свідків. Всіх учасників події доставлено до Хортицького відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя