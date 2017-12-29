У Києві поліцейські затримали нічного вуличного грабіжника. ФОТО

Спецпризначенці за кілька хвилин розшукали зловмисника та доставили його до відділку поліції. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 3-ї години до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Алма-Атинській перехожий став жертвою розбійника: у нього відібрали сумку із грішми, особистими речами та будівельним інструментом. Також черговому надали прикмети зловмисника та напрямок, куди він втік.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, за наданим орієнтуванням поліцейські полку особливого призначення №1, які знаходились на патрулюванні, розпочали пошуки зловмисника. На місці події працівники слідчо-оперативної групи поспілкувались із потерпілим, який перебував напідпитку:

«Нам він розповів, що на виході з метро підійшов до кіоску, аби купити пива. Там побачив чоловіка і почав із ним розмовляти. Згодом чоловіки допили напій та пішли, але за кілька метрів один із них спочатку вдарив іншого по голові, а потім відібрав сумку та втік. Це бачили випадкові перехожі, які допомогли потерпілому прийти до тями та викликати поліцію».

За кілька хвилин правоохоронці встановили особу та місцезнаходження зловмисника. Це – 33-річний місцевий мешканець, якій раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Під час огляду поліцейські вилучили речі, які впізнав потерпілий.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримали, а відтак вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Ми розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років тюремного ув’язнення», - додав Олександр Кузьмін.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві