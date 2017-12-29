Водія, який скоїв смертельну ДТП на Миколаївщині, заарештовано. ФОТО

Нагадаємо, 26 грудня, близько 19:00, у м. Новий Буг по вул. Харчука водій автомобіля BMW X5 скоїв наїзд на 59-річного місцевого мешканця,який переходив дорогу у освітленому встановленому для переходу місці, після чого, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення із зупинкою громадського транспорту.

Від отриманих тілесних ушкоджень під час автоаварії чоловік-пішохід помер.

Слідчі Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївської області розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Затриманому водію BMW X5, який скоїв наїзд на 59-річного чоловіка у м. Новий Буг, за принципової позиції правоохоронців судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області