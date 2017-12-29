На Харківщині підлітки обстріляли автобус із пасажирами. ФОТО

На момент події в салоні знаходилося 12 людей. Ніхто з них не постраждав, хоча куля з пневматичної зброї пробила бокове скло в кількох сантиметрах від одного з пасажирів.

До чергової частини Вовчанського відділу поліції звернувся 30-річний водій автобусу. Він повідомив про те, що під час слідування за маршрутом Харків-Вовчанськ був змушений припинити рух неподалік селища Бугаївка. Чоловік помітив, що поперек дороги лежить колода. Одразу після того, як автобус зупинився, водій почув у салоні дзвін розбитого скла. Чоловік негайно викликав наряд поліції.



Працівники слідчо-оперативної групи Вовчанського відділу провели огляд місця пригоди та вилучили речові докази. Інформацію про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



- Для роботи над розкриттям цього злочину було залучено практично весь особовий склад відділу поліції, – розповів начальник Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області Сергій Човпан. - Було створено групу у складі працівників кримінальної та ювенальної поліції, слідчих, дільничних інспекторів. Поліцейські відпрацювали усі населені пункти, поблизу яких сталася подія. В результаті особи, які вчинили це кримінальне правопорушення, були встановлені. Ними виявилися троє учнів 9 класу місцевої школи 15 та 16 років.

Зі слів одного з підлітків, він нещодавно знайшов у лісі пневматичну рушницю. Хлопець разом із товаришами домовилися відстріляти зброю. Заздалегідь обрали місце неподалік траси та стали палити по деревах. Але згодом вирішили випробувати зброю на автомобілях. Хлопці перегородили проїзд дерев’яною колодою та стали спостерігати за проїжджою частиною. Через декілька хвилин з’явився рейсовий автобус. Коли водій загальмував, один із друзів зробив кілька пострілів у бік транспортного засобу. Побачивши через деякий час наряд поліції, неповнолітні втекли з місця події.