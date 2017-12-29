На Рівненщині затримані молодики, які рано вранці пограбували жінку. ФОТО

Жінка саме прямувала на роботу, близько п’ятої ранку двоє чоловіків скоїли на неї напад. Оперативники Гощанського відділення поліції миттєво затримали нападників. Обом вже повідомили про підозру.

Двоє молодиків напали на 33-річну жительку Гощі в момент, як вона проходила повз них біля автостанції. Один із них повалив на землю і почав душити, а інший – вдарив по голові та відібрав сумочку. Після скоєного невідомі одразу втекли. Жінка зателефонувала чоловікові, адже встигла відійти від дому лише якихось 50 метрів. Утім, наздогнати зловмисників не вдалося, тому потерпіла одразу звернулась за допомогою до поліції.

Працівники карного розшуку Гощанського відділення поліції вже за лічені хвилини встановили місцезнаходження 20-річних грабіжників. Один із них, житель Новоград-Волинського, перебував неподалік місця злочину, інший – стояв на зупинці на виїзді із селища та збирався додому в Рівне.

Мобільний телефон, паспорт та картки, які виявили грабіжники у сумці своєї жертви, вони розділили між собою. Усе награбоване поліцейські вилучили.

За фактом грабежу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.

Як пояснили зловмисники, вони познайомилися у столиці, звідки і приїхали на Рівненщину разом. Крім того, правоохоронці з’ясували, що рівнянин вже перебував на лаві підсудних за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Обом повідомили про підозру у вчиненні злочину. Поліцейські перевіряють також їх на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За скоєне молодикам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області