У Дніпрі поліція розшукує двох підозрюваних у навмисному вбивстві. ФОТО

У Дніпрі поліція розшукує двох підозрюваних у навмисному вбивстві. ФОТО

11:00 29.12.2017
  • У Дніпрі поліція розшукує двох підозрюваних у навмисному вбивстві. ФОТО
  • У Дніпрі поліція розшукує двох підозрюваних у навмисному вбивстві. ФОТО

За скоєння крадіжки, умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю поліція Дніпра розшукує двох чоловіків.

Співробітники Соборного відділення поліції м. Дніпра розшукують підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України Давід Маріус–Ніколає, 26.11.1987 року народження.

Також поліцейські вживають заходи для затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п.6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України Корнетов Денис Віталійович, 03.08.1987 року народження.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження підозрюваних, прохання повідомити до чергової частини Соборного відділення поліції м. Дніпра або за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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