На Волині рятувальники ДСНС визволили з криниці місцевого котика. ФОТО

29 грудня о 09:10 до Служби «101» надійшло повідомлення від мешканця міста Рожища, який просив допомогти витягнути кота із криниці завглибшки 8 метрів.

Чоловік пробував самотужки дістати тварину із криниці, спускаючи туди на мотузці відро, ящик, але його старання не увінчалися успіхом.

Відтак до місця виклику – на вулицю Шелокадзе у місті Рожищі прибули рятувальники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Співробітники ДСНС зняли дашок із криниці, встановили штурмову драбину й спустилися нею вниз, де віднайшли кота й підійняли його на поверхню.

О 09:45 рятувальна операція була завершена: перелякану тварину віддали господареві цілою й неушкодженою.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області