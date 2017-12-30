У Києві біля багатоповерхівки виявили сховище боєприпасів. ФОТО

На сховище небезпечних предметів вказали двоє місцевих мешканців, яких поліцейські зупинили для перевірки документів. Згодом правоохоронці встановили власника знахідки та провели обшук в його оселі, де виявили та вилучили ще кілька одиниць зброї та боєприпасів. Розпочато кримінальне провадження.

Під час відпрацювання Дніпровського району працівники карного розшуку зупинили двох чоловіків, які виходили із під’їзду будинку на проспекті Тичини. Увагу правоохоронців привернула їхня велика господарська сумка, тож оперативники вирішили перевірити її вміст та документи підозрілих осіб.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у сумці виявилися продукти харчування, але під час спілкування чоловіки повідомили поліцейським важливу інформацію: під балконом їхнього будинку – сховище боєприпасів.

«При перевірці інформація місцевих мешканців підтвердилася. Дійсно, у вказаному місці ми виявили та за допомогою вибухотехніків вилучили предмети, схожі на два корпуси гранат «РГД-5», один корпус гранати «Ф-1» та три запали до них, а також 18 набоїв калібру 7.62 мм та 90 набоїв 5.45 мм. Вилучене направили на експертизу та розпочали з’ясовувати їхнє походження», - зазначив Олександр Кузьмін.

Згодом оперативники встановили, що боєприпаси належать 42-річному мешканцю будинку, біля якого знайшли сховище. Тож після отримання санкції судді правоохоронці провели обшук оселі чоловіка, яку він винаймав близько року. Там поліцейські знайшли предмети, схожі на карабін із глушником «МКМ-072СБ» калібру 7.62 мм та 120 набоїв до нього, а також пістолет «ПМ Вій» калібру 9 мм та 45 набоїв до нього.

«На карабін власник надав дозвільний документ, але ми його вилучили і разом із іншими виявленими предметами направили на експертизу. Нам він пояснив, що зброю зберігав для власної безпеки, а боєприпаси знайшов і хотів віднести у поліцію, але не встиг. Його покази ми перевіряємо», - додав Олександр Кузьмін.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловік раніше закону не порушував, тож його відпустили під особисте зобов’язання. Проте зараз йому загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва