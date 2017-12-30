У Києві поліцейські затримали чоловіка, який порізав власного пасинка. ФОТО

Потерпілий знаходиться під наглядом лікарів, а із затриманим спілкуються слідчі. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 9-ї години вечора до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що у будинку по вулиці Ягідній знаходиться чоловік із ножовими пораненнями живота. Пізніше потерпілого госпіталізували.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко, на виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків та встановила обставини події.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні потерпілий неодноразово приходив додому напідпитку та ображав матір. Ввечері, коли пасинок повернувся додому у стані алкогольного сп'яніння, між ним та вітчимом виник конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої нерідний батько схопив ножа і кілька разів вдарив опонента у живіт.

«Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного злочину. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і зараз він дає покази. Затриманий – 55-річний киянин, раніше не судимий», - зазначив правоохоронець.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві