У Дніпрі за кермо автомобіля сів позбавленний водійських прав наркоман. ФОТО

Близько 23-ї години патрульні помітили на вулиці Вагонній автомобіль ВАЗ 2109, який від’їхав від двору, втім, водій побачивши патрульних різко зупинив рух та зачинився зсередини.

Поліцейські підійшли до транспортного засобу. Зясувалося, що за кермом перебуває громадянин, який вже позбавлений права керування. Під час спілкування з ним, охоронці порядку виявили у чоловіки ознаки наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медогляд. Водій відмовився.

На нього інспектори склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), постанову за ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, що не має відповідних документів).

Також патрульні виявили в автомобілі спеціальний звуковий сигнальний пристрій типу сирена і вилучили його. Громадянин отримав протокол за ст.122-5 КУпАП (Порушення вимог законодавства щодо використання спеціальних звукових сигнальних пристроїв).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

