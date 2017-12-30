Патрульні поліції Запоріжжя затримали викрадача автомобільних номерів. ФОТО

Вночі інспектори перевіряючи територію на вулиці Українській виявили хлопця, який нишпорив біля припаркованих авто.

Під час поверхневого огляду в нього виявили викрутку та записки з номером мобільного телефону.

Поруч правоохоронці виявили два автомобілі Opel Astra та BMW без державних реєстраційних номерів.

За повернення викраденого номерного знаку він вимагав грошову винагороду, залишаючи відповідну записку на місці злочину. А вже під час бесіди зізнався де сховав викрадене.

Хлопець знімав номери лише з автомобілів, які знаходяться на іноземній реєстрації, адже відновити такі номери для власника майже неможливо.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя