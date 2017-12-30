View the full image Поліція Закарпаття розшукує загадково зниклого 36-річного жителя Мукачева. ФОТО

Поліція розшукує мешканця селища Кольчино Олександра Іваникова. Чоловік повертався із заробітків і зник, востаннє виходив на зв’язок в середині грудня.

Співробітники Мукачівського відділення поліції проводять розшукові заходи, щодо місця перебування 36-річного жителя селища Кольчино, Олександра Іваникова. Про його зникнення в поліцію ще 27 грудня повідомила його мати. Востаннє чоловік виходив на зв‘язок з рідними 21 грудня та повідомив, що повертається із заробітків додому. Проте досі його місце перебування не відоме.

Правооохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування безвісти зниклого, прохання повідомити до Мукачівського районного відділення поліції за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича, 48 або на номер телефону «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області