Поліція Закарпаття розшукує загадково зниклого 36-річного жителя Мукачева. ФОТО

Поліція Закарпаття розшукує загадково зниклого 36-річного жителя Мукачева. ФОТО

00:00 30.12.2017

Поліція розшукує мешканця селища Кольчино Олександра Іваникова. Чоловік повертався із заробітків і зник, востаннє  виходив на зв’язок в середині грудня. 

Співробітники Мукачівського відділення  поліції проводять розшукові заходи, щодо місця перебування 36-річного  жителя селища Кольчино, Олександра Іваникова. Про його зникнення  в поліцію ще 27  грудня повідомила його мати.  Востаннє чоловік виходив на зв‘язок з рідними  21 грудня та повідомив, що повертається із заробітків додому. Проте досі його місце перебування не відоме.

Правооохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування безвісти зниклого, прохання повідомити до Мукачівського районного відділення  поліції за адресою: м. Мукачево, вул. Маргітича, 48 або  на номер телефону «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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