Поліцейські затримали рівнянку за збут наркотиків. ФОТО

Оперативники управління протидії наркозлочинності, викрили 43-річну жительку обласного центру, яка на зупинці громадського транспорту на вулиці Соборна збула марихуану за 150 гривень. Поліцейські вилучили у зловмисниці виручені кошти за продаж п’яти грамів наркотиків. Крім того, в ході огляду в жінки виявили два пакети з речовиною, схожою на метамфетамін. Все вилучене направлено на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. «За фактом збуту та зберігання наркотичних засобів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, — повідомив т.в.о. начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області Олександр Зеленков. — Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання». У подальшому, в ході проведення оперативних заходів, близько 19 години на вулиці Макарова поліцейські управління протидії наркозлочинністі виявили у 50-річного місцевого мешканця шість пакетиків з марихуаною вагою понад 25 грамів.

За фактом зберігання наркотиків поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на три роки.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області