На Волині засудили чоловіків, які намагались підірвати банкомат. ФОТО

Двох мешканців одного з сіл Луцького району визнали винними у скоєнні розбою на відділення одного з банків. У січні 2017 року 23-річний раніше судимий чоловік та його 20-річний несудимий спільник, прихопивши з собою перероблений зі стартового пістолет марки "Еkol", ємність з тротилом та корпус гранати "Ф-1", проникли у відділення банку у м. Луцьк. Підірвати банкомат зловмисникам не вдалося, тому вони взялися ламати його фомками, проте були викриті нарядом поліції охорони. Розбійники вчинили спротив правоохоронцям – погрожували їм гранатою, кинули у них металеву фомку. Молодший із нападників тричі вистрілив у кожного поліцейського з пістолета. Працівники поліції охорони, застосувавши табельну вогнепальну зброю, затримали зловмисників на місці вчинення злочину, обидва нападники отримали вогнепальні поранення нижніх кінцівок. Луцький міськрайонний суд визнав молодиків винними у розбої з проникненням у приміщення, погрозі вбивством та насильством працівнику правоохоронного органу у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків, придбанні, зберіганні та носінні вогнепальної зброї і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 187, ч.1 ст. 345, ч. 1 ст. 263 КК України). Кожному з них суд призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами департаменту комунікації Національної поліції України