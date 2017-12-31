В Одесі патрульні затримали серійного викрадача автомобільних номерів. ФОТО

Вночі, 26 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Дача Ковалевського. Прибувши на місце, інспектори побачили, що за кермом автомобілю ВАЗ-2103 сидить чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння.

Під час поверхневого огляду у 30-річного чоловіка патрульні виявили паперові шматки, на яких був вказаний номер його телефону.

Як з'ясували згодом, за повернення викраденого номерного знаку він вимагав грошову винагороду, залишаючи відповідну записку на місці злочину.

Інспектори поліції оглянули прилеглу територію та виявили декілька автомобілів без номерних знаків. Також, в подальшому, біля одного з автомобілів було виявлено уламки пластику з рулевої консолі та вирвані дроти з замку запалення, неподалік виявлено підлокотник та клему акумулятора.

Пізніше, до поліцейських підійшов чоловік, та повідомив, що транспортний засіб в якому знаходився порушник, це його власний автомобіль і чому в ньому знаходиться сторонній чоловік не знає.

Заявника-власника авто доставлено до відділку поліції для подачі заяви, затриманого також доставлено до відділку поліції для з'ясування всіх обставин події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси